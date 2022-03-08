Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti

08.03.2022 17:40
Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalına bir köpeğin düştüğünü gören öğrencilerin ihbarıyla okul idaresi ve itfaiye seferber olurken, köpek Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması ile özgürlüğüne kavuştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalına bir köpeğin düştüğünü gören öğrencilerin ihbarıyla okul idaresi ve itfaiye seferber olurken, köpek Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması ile özgürlüğüne kavuştu.

Olay Arslanlı Mahallesi içerisinden geçen bir sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arslanlı Koçlar ilköğretim Okulu yakınında bulunan sulama kanalında bir köpeğin çırpındığını gören öğrenciler durumu koşarak okul idaresine bilgi verdi. Öğrencilerin ihbarı üzerine köpeğin bulunduğu sulama kanalına gelen Okul Müdürü Osman Zeki Altunkaya, Müdür Yardımcıları Ufuk Çağlayan ve Seyhan Bilgiç, tamamı tel örgülerle çevrili sulama kanalından köpeği kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından köpeği sulama kanalından çıkarttı. Kurtarılan köpek hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Okul idarecileri köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmaları için, öğrencilerine de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti
Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti
Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti
Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti

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Nazilli polisinden uyuşturucu operasyonu Nazilli polisinden uyuşturucu operasyonu Büyükşehir Belediyesi konservatuarından 'Şarkılarda kadın konseri' Büyükşehir Belediyesi konservatuarından 'Şarkılarda kadın konseri'

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına düşen köpeğin imdadına öğrenciler yetişti - Son Dakika


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