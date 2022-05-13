Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı

12.06.2022 15:22
Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi Ekipleri, itfaiye ile birlikte sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak için operasyon düzenledi.

Kurtulmak için kanalda bekleyen köpek, uzun uğraşlar sonrası kurtarıldı.

Eskişehir'de regülatörde sulama kanalına düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri de durumu Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevine bildirerek destek istedi.

Sulama kanalına giden ekipler, sulama kanalında kurtarılmayı bekleyen köpek için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye ile birlikte yürüttükleri çalışma sonrasında köpeği sulama kanalından çıkardı. Kanaldan kurtarılan köpek, Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı. Sudan kurtulma mücadelesinde oldukça yorgun ve bitkin durumda olan köpeğe gerekli müdahale ve bakım Odunpazarı Belediyesi Geçici Bakımevi veteriner hekimlerince gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500
Korudağ rampasında vinç yangını Korudağ rampasında vinç yangını Jandarma ekiplerinden öğrenci ve öğretmenlere eğitim Jandarma ekiplerinden öğrenci ve öğretmenlere eğitim Koyun ve kuzusu anız yangınından son anda kurtarıldı Koyun ve kuzusu anız yangınından son anda kurtarıldı

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
13:52 Kulüpler Birliği bomba bir gündemle bir araya geliyor! Masada Türk futbolunda kırılma yaratacak bir konu var
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz
13:21 Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık yaratan olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının anlattıkları sunucunun ağzını açık bıraktı
13:21 Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ile sözleşmesini uzattı
13:10 AK Parti'ye katılan İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:50 Trafik kurallarını hiçe saydı! Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 9 bin 563 lira ceza
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez kent ismi telaffuz etti: Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz
12:26 Fahiş fiyat artışına karşı farklı bir çözüm önerisi geldi: Maliyet fiyatı üzerine en fazla yüzde 10 kar sınırı getirilmeli
12:27 5.9'luk Düzce depreminde can kaybı yaşandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son durum hakkında bilgi verdi
12:23 Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Kayseri'de 17 ilçede kooperatif kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 14:23:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement