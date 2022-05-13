Sulama kanalına giden ekipler, sulama kanalında kurtarılmayı bekleyen köpek için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye ile birlikte yürüttükleri çalışma sonrasında köpeği sulama kanalından çıkardı. Kanaldan kurtarılan köpek, Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı. Sudan kurtulma mücadelesinde oldukça yorgun ve bitkin durumda olan köpeğe gerekli müdahale ve bakım Odunpazarı Belediyesi Geçici Bakımevi veteriner hekimlerince gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalına düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı - Son Dakika

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