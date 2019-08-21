Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
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Gevrekli mahallesinde bulunan BSA kanalına bir köpeğin düştüğünü ve sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu Seydişehir Belediyesine haber verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:08 Kaynak: Bültenler
İhbar üzerine Gevrekli Mahallesine giden Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kanala düşen köpeği kurtarmak üzere sulama kanalına girdi. Düştüğü yerden akıntıyla sürüklenen köpek Karabulak sulama kanalından yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucunda ekipler tarafından çıkarıldı.
Kanal dışına çıkarılan köpek, veterinere götürülerek gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşamına bırakıldı.
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