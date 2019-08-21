Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

1 saat önce

Gevrekli mahallesinde bulunan BSA kanalına bir köpeğin düştüğünü ve sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu Seydişehir Belediyesine haber verdi.

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı, System.String[]

İhbar üzerine Gevrekli Mahallesine giden Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kanala düşen köpeği kurtarmak üzere sulama kanalına girdi. Düştüğü yerden akıntıyla sürüklenen köpek Karabulak sulama kanalından yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucunda ekipler tarafından çıkarıldı.

Kanal dışına çıkarılan köpek, veterinere götürülerek gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Seydişehir, Gevrekli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:08 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek
Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı yakalandı ASELSAN'dan tarihi sipariş rekoru! 10,2 milyar doları aştı 149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]