Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
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Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

34 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gevrekli Mahallesi'nde bulunan BSA kanalına köpeğin düştüğünü ve sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu Seydişehir Belediyesine haber verdi. İhbar üzerine Gevrekli Mahallesine giden Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanala düşen köpeği kurtarmak üzere sulama kanalına girdi. Düştüğü yerden akıntıyla sürüklenen köpek Karabulak sulama kanalından yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucunda ekipler tarafından çıkarıldı. Kanal dışına çıkarılan köpek, veterinere götürülerek gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşamına bırakıldı. - KONYA
Seydişehir, Gevrekli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
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