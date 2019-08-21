Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
'nın Seydişehir
ilçesinde sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gevrekli
Mahallesi'nde bulunan BSA kanalına köpeğin düştüğünü ve sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu Seydişehir Belediyesine haber verdi. İhbar üzerine Gevrekli Mahallesine giden Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, kanala düşen köpeği kurtarmak üzere sulama kanalına girdi. Düştüğü yerden akıntıyla sürüklenen köpek Karabulak sulama kanalından yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucunda ekipler tarafından çıkarıldı. Kanal dışına çıkarılan köpek, veterinere götürülerek gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşamına bırakıldı. - KONYA
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