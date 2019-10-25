Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:15 Kaynak: AA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Gürün Mahallesi mevkisinden sulama kanalına düşen kurt, köprü korkuluğunda mahsur kaldı.
Kurdu gören çobanlar Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurt mahsur kaldığı yerden kurtarılarak dağlık bölgeye bırakıldı.
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