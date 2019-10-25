Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

41 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Gürün Mahallesi mevkisinden sulama kanalına düşen kurt, köprü korkuluğunda mahsur kaldı.

Kurdu gören çobanlar Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurt mahsur kaldığı yerden kurtarılarak dağlık bölgeye bırakıldı.

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Gürün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:15 Kaynak: AA
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