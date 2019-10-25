Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı
Son Dakika Genel Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

5 dakika önce

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra mahsur kalan kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra mahsur kalan kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Gürün Mahallesi mevki'inden sulama kanalına düşen kurt, köprü korkuluğunda mahsur kaldı. Kurdu gören çobanlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurt, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Bakımı yapılıp mama verilen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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