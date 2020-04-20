Sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Çevredeki vatandaşlar kurdu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

Nusaybin'e bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar yabani kurdun su kanalına düşerek köprü direkleri üzerinde mahsur kaldığını gördü. Kendi imkanlarıyla kurdu kurtaramayan vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesine bildirdi. Sulama kanalına gelen itfaiye arama ve kurtarma ekibi, mahsur kalan kurdu kurtararak tekrar doğaya bıraktı.

Mardin 'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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