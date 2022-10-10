SULAMA KANALINA DÜŞEN LİSELİ MUHAMMED, BOĞULDU - Son Dakika
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SULAMA KANALINA DÜŞEN LİSELİ MUHAMMED, BOĞULDU

10.10.2022 15:11

BATMAN'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi Muhammed Demir (16), yaşamını yitirdi.

BATMAN'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi Muhammed Demir (16), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Aydınkonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Muhammed Demir, gözden kayboldu. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Demir'in sudan cansız bedeni çıkartıldı. Demir'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SULAMA KANALINA DÜŞEN LİSELİ MUHAMMED, BOĞULDU - Son Dakika

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