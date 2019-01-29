Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen Müdür Yardımcısı Aranıyor

Sulama Kanalına Düşen Müdür Yardımcısı Aranıyor

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, piknik yaparken, sulama kanalına düşüp, kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı'yı (45) arama- kurtarma çalışmaları, 8'inci günde sürdürülüyor.

Sulama Kanalına Düşen Müdür Yardımcısı Aranıyor, System.String[]
MERSİN'in  Tarsus ilçesinde, piknik yaparken, sulama kanalına düşüp, kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı'yı (45) arama- kurtarma çalışmaları, 8'inci günde sürdürülüyor. Vali Ali İhsan Su, Kaylı'dan gelecek iyi haberi bekleyen ailesine ziyarette bulundu. 

Olay, 22 Ocak'ta, Tarsus'a bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Eski öğrencisiyle birlikte pikniğe giden Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı, bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşerek, kayboldu. İhbar üzerine Kaylı için bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar, 8'inci günde de sürdürülürken, Sahil Güvenlik dalış timi ile AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütüldü. Arama- kurtarma çalışmalarında, şu ana kadar sonuca ulaşılamadı. 

Öte yandan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Nihat Kaylı'nın Tarsus'ta yaşayan ailesine ziyarette bulundu. Vali Su'ya ziyaretinde Kaymakam Yüksel Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar da eşlik etti. Aramalarla ilgili Nihat Kaylı'nın eşi Aysel Kaylı ile yakınlarına bilgi veren Vali Su; itfaiye, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Ziyaret, Vali Su'nun Nihat Kaylı'nın ailesiyle sohbet etmesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenmesiyle sona erdi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:30 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Güncel
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