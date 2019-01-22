Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen Öğretmen Kayboldu

Sulama Kanalına Düşen Öğretmen Kayboldu

49 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen öğretmen kayboldu.

Sulama Kanalına Düşen Öğretmen Kayboldu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen öğretmen kayboldu.


Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitti.

Öğrencisiyle burada piknik yapan Kaylı, henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenliğe bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Kaybolan öğretmenin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:19 Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Güncel
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