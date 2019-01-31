Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen Okul Müdür Yardımcısının Cesedi Bulundu

Sulama Kanalına Düşen Okul Müdür Yardımcısının Cesedi Bulundu

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, piknik yaparken, sulama kanalına düşüp, kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı'nın (45) 10 gün sonra, cansız bedenine ulaşıldı.

Sulama Kanalına Düşen Okul Müdür Yardımcısının Cesedi Bulundu, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, piknik yaparken, sulama kanalına düşüp, kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı'nın (45) 10 gün sonra, cansız bedenine ulaşıldı. 

Olay, 22 Ocak'ta, Tarsus'a bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Eski öğrencisiyle birlikte pikniğe giden Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı, bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşerek, kayboldu. İhbar üzerine Kaylı için bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik dalış timi ile AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen arama- kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde, Nihat Kaylı'nın suya düştüğü yerin 700 metre uzağında, balçığa saplanmış cesedi bulundu. Kaylı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. 

Ağabey Aziz Kaylı, "Üzgünüz, sonuçta cesedi bulundu. Sağ olsun, arama çalışmalarında bulunan bütün ekiplerin çabası yoğundu. Çalışmalarda bulunanlardan, destek verenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Güncel
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