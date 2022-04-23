Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kız kardeş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kız kardeş yaşamını yitirdi

23.04.2022 17:50

Adana'nın Karataş ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobildeki iki kız kardeş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobildeki iki kız kardeş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana'dan mezarlık ziyareti için Damlapınar Mahallesi'ne gidenlerin bulunduğu sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 FE 691 plakalı otomobil, mahalle girişinde sulama kanalına düştü.

Kazada, araçta bulunan kız kardeşler Yüksel (82), Nurhayat Kılıç (73) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı aileden Murat (43) ve Çiğdem Kılıç (51) yaralanırken Elif Kılıç (55) kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerce sudan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir ve Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kız kardeş yaşamını yitirdi
Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kız kardeş yaşamını yitirdi
Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kız kardeş yaşamını yitirdi
Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kız kardeş yaşamını yitirdi

YORUMLAR
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Otomobil, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kız kardeş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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