Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

22.11.2020 21:34
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı, System.String[]

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Ters dönen otomobilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Seyit Sağdıç'ın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 7'nci kilometresindeki meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden Seyit Sağdıç (21) yönetimindeki 43 AAD 143 plakalı otomobil, sürücünün kontrolden çıkıp savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada ters dönen aracın sürücü Sağdıç'ın yanı sıra Oktay Girgin (25) ile Fatma Şenkal (22) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatma Şenkal ve diğer 2 yaralıyı çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla düştüğü sulama kanalından çıkarılarak otoparka çekildi. Araç sürücüsü Seyit Sağdıç'ın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Otomobil, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Erzurumspor'u tek golle geçti Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Alanyaspor, derbide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü Alanyaspor, derbide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü         
21:03
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi         
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 21:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei