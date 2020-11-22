Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Ters dönen otomobilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Seyit Sağdıç'ın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 7'nci kilometresindeki meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden Seyit Sağdıç (21) yönetimindeki 43 AAD 143 plakalı otomobil, sürücünün kontrolden çıkıp savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada ters dönen aracın sürücü Sağdıç'ın yanı sıra Oktay Girgin (25) ile Fatma Şenkal (22) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatma Şenkal ve diğer 2 yaralıyı çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla düştüğü sulama kanalından çıkarılarak otoparka çekildi. Araç sürücüsü Seyit Sağdıç'ın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.