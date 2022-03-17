Sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Nurcan D. (43) yönetimindeki 26 AAB 512 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu içi boş olan sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Nurcan D. ile otomobildeki Ahmet D. (45), Emine D. (14), Mürüvvet Ü. (26) ve İkra Ü. (14), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.