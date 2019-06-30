Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

30 dakika önce

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı, System.String[]
Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Söylemez yönetimindeki 01 AJ 161 plakalı otomobil merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkıp kaldırımdaki demir korkuluklara çarptıktan sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.
Söylemez, su altında kalan ve ters dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:42 Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor Bartın'da denizde hortum oluştu Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı Son Dakika! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 21:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]