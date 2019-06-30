Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
1 saat önce
Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:10 Kaynak: AA
'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk
Söylemez yönetimindeki 01 AJ 161 plakalı otomobil merkez Seyhan
ilçesi Mavi Bulvar
'da kontrolden çıkıp kaldırımdaki demir korkuluklara çarptıktan sonra Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.
Söylemez, su altında kalan ve ters dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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