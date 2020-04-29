Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Kendi imkanlarıyla aracın üstüne çıkmayı başaran Kara, daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İsa Kara idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Osmanbey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma