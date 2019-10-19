Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

2 saat önce

Adana'da sulama kanalına düşen kiralık otomobilin sürücüsü, suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtı.

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı, System.String[]

Adana'da sulama kanalına düşen kiralık otomobilin sürücüsü, suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 BHJ 09 plakalı kiralık otomobil, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar'daki aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyerleri aşarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüreğir, Adana, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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