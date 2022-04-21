Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor

21.04.2022 12:11
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobil, sulama kanalına uçtu.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobil, sulama kanalına uçtu. Araçta bulunamayan sürücü İbrahim Çakır için arama çalışması başlatıldı.

Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişinde bulunan sulama kanalında, bir otomobilin ters döndüğünü görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobili kullandığı belirtilen İbrahim Çakır için jandarma ekipleri karada, AFAD ekipleri ise kanalda arama çalışması başlattı.Ekiplerin arama çalışması sürüyor.


Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor
YORUMLAR
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İbrahim Çakır, Jandarma, Otomobil, İpsala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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