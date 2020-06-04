Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Aksaray'da sulama kanalına düşün otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zeki Mercanoğlu (58) yönetimindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi 4526. Sokak'ta yol kenarındaki su kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla sürücüyü araçtan çıkartamayınca durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, Mercanoğlu'nu araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mercanoğlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.