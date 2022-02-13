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Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

13.02.2022 13:05

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldüMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mustafa Şimşek (66) yaşamını yitirdi.

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mustafa Şimşek (66) yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Fethiye'nin Bozyer Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şimşek'in idaresindeki 20 PL 592 otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma, Sahil Güvenlik Dalgıç Timi ve itfaiye sevk edildi. Dalgıçlarca sulama kanalından çıkarılan Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

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Mustafa Şimşek, Fethiye, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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