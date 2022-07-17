Kırsal Ortaşar Mahallesi'nde öğle saatlerinde sulama kanalına düşen Salih Kurtboğan, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD , itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç ve 1 bot ile yapılan aramada, Kurtboğan'ın düştüğü yerden 50 metre ileride cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Kurtboğan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SULAMA KANALINA DÜŞEN SALİH, BOĞULDU - Son Dakika

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