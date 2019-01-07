Sulama Kanalına Düşen Telefonunu Almak İsterken Beline Kadar Çamura Saplandı

Sulama kanalına düşen telefonunu almak isterken beline kadar çamura saplandı Girdiği sulama kanalında çamura saplanan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşüp çamura saplanan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı.

Sulama kanalına düşen telefonunu almak isterken beline kadar çamura saplandı

Girdiği sulama kanalında çamura saplanan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşüp çamura saplanan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin K. sulama kanalına cep telefonunu düşürdü. Telefonunu almak için sulama kanalına girince belinin yarısına kadar çamura gömüldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılamayan çocuk için itfaiye ekibinden yardım istendi.

Beline halat bağlanan Hüseyin K. yarım saatlik uğraş sonucu bulunduğu su kanalında çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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