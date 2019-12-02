Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı
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Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

6 saat önce

Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardıAydın'ın Nazilli ilçesinde, sulama kanalına düşen bir yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sulama kanalına düşen bir yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

Nazilli'nin kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına, dün saat 13.00 sıralarında, bir yaban domuzunun düştüğünü fark eden köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kanaldaki bitkin haldeki yaban domuzunu ucunda kement şeklinde ip bulunan bir demir çubuklu aparat yardımıyla sudan çıkardı. Kurtarılan yaban domuzu, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

Nazilli, İtfaiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
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