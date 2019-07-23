Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
54 dakika önce
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:11 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Lüleburgaz Otogarı ile ilçe mezarlığı arasından geçen sulama kanalından gelen köpek sesleri, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye giden mahalle sakinleri, yavru köpeklerin kanala düştüğünü gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun bir çalışmanın ardından 4 yavru köpek kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirlenen köpeklere yiyecek verildi.
İlçe İtfaiye
Müdürü Ceyhun
Akgöl, "Biz her canlı için varız. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat hazır bir şekilde bekliyor. Sadece vatandaşlarımıza değil can dostlarımıza da yardım ediyoruz" dedi.
- Kırklareli
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