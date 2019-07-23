Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

54 dakika önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yavuru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Lüleburgaz Otogarı ile ilçe mezarlığı arasından geçen sulama kanalından gelen köpek sesleri, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye giden mahalle sakinleri, yavru köpeklerin kanala düştüğünü gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun bir çalışmanın ardından 4 yavru köpek kurtarıldı. Durumları iyi olduğu belirlenen köpeklere yiyecek verildi.
İlçe İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, "Biz her canlı için varız. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat hazır bir şekilde bekliyor. Sadece vatandaşlarımıza değil can dostlarımıza da yardım ediyoruz" dedi.


- Kırklareli
Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak Uzmanlar uyardı: Metro ve Marmaray'da maske takın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 13:06:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]