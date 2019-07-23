Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:41 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Altınoluk
Mahallesinde iki yavru köpeğin sulama kanalına düştüğü bilgisi üzerine Edremit İtfaiye
Grup Amirliği Altınoluk Müfrezesi ekipleri harekete geçti. Kanal içinde mahsur kalan köpekleri bulan ekipler merdiven yardımıyla kanala inerek yavru köpekleri kurtardı. Kurtarılan yavru köpekler belediyeye ait veterinerliğe teslim edildi. - BALIKESİR
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