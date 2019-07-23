Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
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Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı.

Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesinde iki yavru köpeğin sulama kanalına düştüğü bilgisi üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk Müfrezesi ekipleri harekete geçti. Kanal içinde mahsur kalan köpekleri bulan ekipler merdiven yardımıyla kanala inerek yavru köpekleri kurtardı. Kurtarılan yavru köpekler belediyeye ait veterinerliğe teslim edildi. - BALIKESİR
Altınoluk, Balıkesir, Edremit, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:41 Kaynak: İHA
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