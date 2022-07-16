Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini çiftçi kurtardı

Seydişehir ilçesi Çatmakaya Mahallesi'nde oturan çiftçi Mehmet Kaya, arazide çalışırken yavru bir yaban keçisinin sulama kanalına düştüğünü gördü. Keçiyi kanaldan kurtaran Kaya, mahalle muhtarı Muzaffer Sak'a haber verdi. Beyşehir Milli Parklar Müdürlüğü'nden yardım isteyen muhtar Sak ile Kaya, gelen ekiplere keçiyi teslim etti. Yaban keçisi, ekipler tarafından doğaya bırakılacak.

Kaynak: DHA

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