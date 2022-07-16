Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini çiftçi kurtardı - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini çiftçi kurtardı

16.07.2022 13:50
Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini çiftçi kurtardı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde çiftçi Mehmet Kaya (42), sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini kurtarıp, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde çiftçi Mehmet Kaya (42), sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini kurtarıp, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Seydişehir ilçesi Çatmakaya Mahallesi'nde oturan çiftçi Mehmet Kaya, arazide çalışırken yavru bir yaban keçisinin sulama kanalına düştüğünü gördü. Keçiyi kanaldan kurtaran Kaya, mahalle muhtarı Muzaffer Sak'a haber verdi. Beyşehir Milli Parklar Müdürlüğü'nden yardım isteyen muhtar Sak ile Kaya, gelen ekiplere keçiyi teslim etti. Yaban keçisi, ekipler tarafından doğaya bırakılacak.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini çiftçi kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini çiftçi kurtardı - Son Dakika
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