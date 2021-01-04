Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi

04.01.2021 00:23

Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi Aksaray'da sulama kanalına düşen otomobil ihbarı acil çağrı merkezini alarma geçirdi.

Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi

AKSARAY - Aksaray'da sulama kanalına düşen otomobil ihbarı acil çağrı merkezini alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri araçta kimsenin olmadığını tespit ederken herkes rahat bir nefes aldı.

Olay, Laleli Mahallesi son durakta bulunan ve bataklık haline dönüşen sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalı içerisinde bir aracı yan yatmış vaziyette gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi araç içerisinde birilerinin olabileceği ihtimali üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum ve polis ekipleri sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kısmen bataklık haline dönüşmüş sulama kanalındaki 68 DV 919 plakalı aracın kapılarını açmak istedi. Kapılarının kilitli olması üzerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracın camlarını kırarak içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekipleri aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Sürücüsünün kaza yaptığı ve kazanın maddi hasarlı olması nedeniyle aracı bırakıp kurtarma işlemini sabah yapacağı ortaya çıktı.

Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi
Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi
Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi
Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi
Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi

Sulama Kanalı, Otomobil, Aksaray, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına düşmüş araç ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika


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