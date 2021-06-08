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Sulama kanalına düşmüştü! Minik İbrahim'in cansız bedeni düştüğü yerden 6 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika

Sulama kanalına düşmüştü! Minik İbrahim'in cansız bedeni düştüğü yerden 6 kilometre uzakta bulundu

08.06.2021 09:06

Adana'da arkadaşlarıyla beraber sulama kanalında yürüyen 7 yaşındaki İbrahim suya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise başarılı sonuçlanamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden 6 kilometre uzakta bulunan hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu.

Saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında arkadaşıyla birlikte yürüyen İbrahim Akkurt (7) dengesini yitirerek suya düştü. İbrahim'in arkadaşı koşarak çocuğun ailesine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine İbrahim'in ailesi durumu polise bildirip sulama kanalına akın etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu dalgıç polislere bildirdi. Sulama kanalına gelen dalgıç polisleri, 7 yaşındaki İbrahim'i yapılan arama çalışmalarında bulamadı. Havanın kararmasıyla dalgıç polisler arama çalışmalarına son verdi.

DÜŞTÜĞÜ YERİN 6 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDU

Gece saat 00.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde bulunan hidroelektrik santrali çalışanları, kanal içerisindeki kapaklarda cansız beden olduğunu fark etti. Görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisleri, suda bulunan cansız bedeni çıkardı. Yapılan incelemede cansız beden 7 yaşındaki İbrahim'e ait olduğu belirlendi. İbrahim'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sulama kanalına düşmüştü! Minik İbrahim'in cansız bedeni düştüğü yerden 6 kilometre uzakta bulundu

Arama Kurtarma, Sulama Kanalı, Mayıs, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına düşmüştü! Minik İbrahim'in cansız bedeni düştüğü yerden 6 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika


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