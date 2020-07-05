Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu - Son Dakika

Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu

Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kaybolduADANA'da, serinlemek için sulama kanalına giren Abdulbaki Akal (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu

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ADANA'da, serinlemek için sulama kanalına giren Abdulbaki Akal (18), bir süre sonra gözden kayboldu. Abdulbaki için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, yakınları da gözyaşlarıyla takip etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Abdulbaki Akal, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının çağırmasıyla gelen gencin yakınları, Akal'ı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Gence ulaşılamayınca sulama kanalına gelen dalgıç polisler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Abdulbaki Akal'ı aramalar sürdürülürken, yakınları ise çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu - Son Dakika

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