Sulama kanalına giren 2 kuzenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları kanalın farklı bölgelerinde yürütüldü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa 'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan 2 kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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