Sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Argıncık Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren Hüseyin Ekinci (14) akıntıya kapıldı. Çevredekiler suya atlayıp çocuğu çıkarttı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Ekinci'nin ailesiyle birlikte Bozova'da yaşayan akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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