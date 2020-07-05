Sulama kanalına giren iki çocuk boğuldu - Son Dakika

Sulama kanalına giren iki çocuk boğuldu

- Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına giren 2 yaşındaki 2 çocuk boğularak hayatlarını kaybetti

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına giren 2 yaşındaki 2 çocuk boğularak hayatlarını kaybetti.

Edinilen biliye göre olay ilçeye bağlı Muncunun Çitliği mevkiinde meydana geldi. Bölgede tanım işçisi olarak çalışan ailelerin 2 yaşındaki çocukları, Yusuf Konaç ve Ramazan Konaç yakınları tarafından bölgeye yakın bir noktadaki sulama kanalında boğulmuş olarak bulundu. Yakınları tarafından sudan çıkartılan çocuklar ambulanslar ile Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadılar. Yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Çocukların oyun oynarken suya girdikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.