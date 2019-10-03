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Sulama kanalına giren Suriyeli genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Sulama kanalına giren Suriyeli genç hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli uyruklu genç, boğularak hayatını kaybetti.

Sulama kanalına giren Suriyeli genç hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli uyruklu genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Yolbilir Mahallesi civarında bulunan sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu Hüseyin Halaf serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra Halaf akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Olayı gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine, jandarma, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler Halaf'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulundu. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama kanalına giren Suriyeli genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa, Suruç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:37 Kaynak: İHA
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