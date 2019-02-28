Sulama Kanalına Sıkışan At Kurtarıldı
49 dakika önce
Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa
'da sulama kanalına sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Eyyübiye
ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi
yakınlarından geçen yaklaşık bir metre genişliğindeki sulama kanalına düşerek ters dönen atın sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, atı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı.
Bitkin düşen ve yürümekte zorlanan at, sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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