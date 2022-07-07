Sulama kanalına uçan araç sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalına uçan araç sürücü yaralandı

07.07.2022 11:27
Sulama kanalına uçan araç sürücü yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü sulama kanalına uçtu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü sulama kanalına uçtu.

Dalaman Karaçalı Mahallesinde 48 AER 722 plakalı araç sürücüsü Mesut Uçar seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Dayaman İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden taşınarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü Muğla'da bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Dalaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Dalaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Dalaman, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına uçan araç sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:09 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Korkunç cinayet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürülüp betona gömülmüş
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:47:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sulama kanalına uçan araç sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement