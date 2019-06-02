Sulama kanalına uçan otomobilde can pazarı

Sulama kanalına uçan otomobilde can pazarı Kazada yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu.

Sulama kanalına uçan otomobilde can pazarı

Kazada yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Silifke Kapalı Cezaevi yönünden Silifke kent merkezi istikametine giden Zekeriya Günöz, yönetimindeki 33 RF 855 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu. Kanalın etrafındaki tel örgüleri parçalayarak kanala düşen otomobilin sürücüsü Günöz'ü çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke itfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Silifke'deki bir özel hastaneye götürdü.

Yaralı Zekeriya Günöz'ün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi

Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti

Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü

Avrupa'nın Göbeğinde Mehter Rüzgarı!