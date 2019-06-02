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Sulama kanalına uçan otomobilde can pazarı

5 dakika önce

Sulama kanalına uçan otomobilde can pazarı Kazada yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu.

Sulama kanalına uçan otomobilde can pazarı, System.String[]
Sulama kanalına uçan otomobilde can pazarı
Kazada yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Silifke Kapalı Cezaevi yönünden Silifke kent merkezi istikametine giden Zekeriya Günöz, yönetimindeki 33 RF 855 plakalı otomobil, Gazi Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu. Kanalın etrafındaki tel örgüleri parçalayarak kanala düşen otomobilin sürücüsü Günöz'ü çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke itfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Silifke'deki bir özel hastaneye götürdü.
Yaralı Zekeriya Günöz'ün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
Silifke, 3. Sayfa
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