Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve çocuğunu genç adam kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve çocuğunu genç adam kurtardı - Son Dakika

Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve çocuğunu genç adam kurtardı

7 saat önce

Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçarken, sürücü anne ve 2 yaşındaki oğlu sulama kanalına atlayan genç tarafından kurtarıldı.

Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve çocuğunu genç adam kurtardı, System.String[]

Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçarken, sürücü anne ve 2 yaşındaki oğlu sulama kanalına atlayan genç tarafından kurtarıldı.


Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıya gitmek için 68 DH 707 plakalı aracıyla 2 yaşındaki oğlu S.K. ile birlikte yola çıkan N.K. (27), Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan kanala geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama otomobille birlikte sulama kanalına uçtu. Yolun karşısında çalışan ve kazayı fark eden Yaşar Irk (21) hemen olay yerine koşarak anne ve çocuğun araçta mahsur kaldığını gördü. Otomobil yarıya kadar suya gömülürken, hemen kanala giren Yaşar Irk anne ve 2 yaşındaki çocuğunu önce araçtan sonra da kanaldan çıkarttı. Diğer vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı anne ve oğlu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan müdahalelerinin ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kanala uçan otomobil vinç ile kanaldan çıkartıldı.


Anne ve oğlunu önce araçtan sonra da kanaldan çıkaran Yaşar Irk, "Şuradan hızlı geliyordu. Ondan sonra bir fren sesi duldum. Bir baktım su yükseldi. Biz de karşıda uğraşıyorduk. Ondan sonra baktım içeride bir çocuk ağlıyor. Hemen içine girdim ve kurtardım" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Selim, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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