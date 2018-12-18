Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Uçan Otomobilin Sürücüsü Öldü, Dalgıçlar Suda Bebek Aradı

Sulama Kanalına Uçan Otomobilin Sürücüsü Öldü, Dalgıçlar Suda Bebek Aradı

28 dakika önce

ESKİŞEHİR'de Tunca Kıran'ın kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu.

Sulama Kanalına Uçan Otomobilin Sürücüsü Öldü, Dalgıçlar Suda Bebek Aradı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de Tunca Kıran'ın kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Kıran, hayatını kaybetti. Otomobilde bebek arabası, yastığı ve bezi olması nedeniyle dalgıçlar suda bir süre bebek aradı. Bebeğin evde annesinin yanında olduğu öğrenilince arama çalışması sonlandırıldı.

Olay, Orta Mahalle Sarıcakaya Yolu yakınlarında meydana geldi. Tunca Kıran'ın kullandığı 26 KA 554 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkıp, sulama kanalına uçtu. Suda ters dönen otomobili gören vatandaşlar dururumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşları da yardımıyla halatla otomobili sudan çıkardı. Ancak evli ve bir çocuk babası Tunca Kıran'ın öldüğü belirlendi.

SUDA BEBEK ARANDI

Otomobilde bebek arabası, bebek yastığı ve bebek bezleri bulunması ile Tunca Kıran'ın kazadan önce bir arkadaşını telefonla arayıp, çocuğunu gezdirmeye çıkaracağını söylemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıçlar suda bebek aradı.3 dalgıç bir süre suda ve su kenarındaki otların arasında arama yaptı. Daha sonra bebeğin evde annesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırdı.

FREN İZİ BULUNAMADI

Ekipler, olay yerinde fren izi olmadığını belirledi. Bu da Tunca Kıran'ın direksiyon başında rahatsızlanarak otomobiliyle kanala uçmuş olma ihtimalini gündeme getirdi. Tunca Kıran'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:18 Kaynak: DHA

Eskişehir, Tunca, 3. Sayfa
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