ANTALYA OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU - Son Dakika

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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil kanala uçtu.

*- Sudan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkiinde meydana geldi. Kendilerine ait bahçe evinden ilçeye doğru giden İsmail Burak Berberkaya'nın (20) idaresindeki 07 ACE 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik'teki özel hastaneye götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçta başka birilerinin de olabileceğini değerlerin jandarma ekipleri sürücünün yakınları ile irtibata geçti. Araçta başka kimsenin olmadığı belirlendi. Jandarmanın çağırdığı kurtarıcı aracı kanaldan çıkarttı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.