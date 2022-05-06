Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı

06.05.2022 21:11
Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle sulama kanalına uçan Adem K., itfaiye ekibi tarafından aracıyla birlikte kurtarıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle sulama kanalına uçan Adem K., itfaiye ekibi tarafından aracıyla birlikte kurtarıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen Adem K., ayakta tedavi edildi.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Adem K. yönetimindeki 06 BIH 854 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık bir metre derinliğe sahip sulama kanalına uçtu. Araç içinde mahsur kalan sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücü Adem K.'nın içinde bulunduğu otomobili, halatla yukarı kaldırarak suyun içinden çıkardı. Yol kenarına alınan otomobilden itfaiye ve sağlık ekibi tarafından indirilen Adem K.'nın alkollü olduğu ileri sürüldü. Kaza yerindeki ambulansta ayakta tedavi edilen Adem K., daha sonra polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı
Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı
Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı
Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı
Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı
YORUMLAR
500
Ciple çarpışan otomobilin motoru yola savruldu, sürücüsü sıkıştı Ciple çarpışan otomobilin motoru yola savruldu, sürücüsü sıkıştı Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı Motosiklet sürücüsünü yaralayan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

İtfaiye, Tarsus, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sulama kanalına uçan sürücü, otomobiliyle birlikte kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement