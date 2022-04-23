Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı

23.04.2022 10:01
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı Sulama kanalına devrilen araçta ölen 5 kişinin de cesedine ulaşıldı, arama çalışmaları son buldu Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta boğularak kaybolan 2 arkadaşın da cesedine ulaşıldı.

Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı

Sulama kanalına devrilen araçta ölen 5 kişinin de cesedine ulaşıldı, arama çalışmaları son buldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta boğularak kaybolan 2 arkadaşın da cesedine ulaşıldı. Beş kişinin öldüğü sulama kanalında arama çalışmaları son buldu.

Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesi'nde 06 DC 6939 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu, araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşılmıştı. İki gündür Dalgıç Polisler tarafından süren arama çalışmalarında, boğularak kaybolan diğer iki kişinin de cesedine ulaşıldı. Bünyamin Nerede ve İlhan Damar'ın cesetleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morg önüne gelen yakınları, sinir krizleri geçirerek, gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı
Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı

YORUMLAR
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Şanlıurfa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kaza sonrası sulama kanalında aranan iki genç arkadaşın cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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