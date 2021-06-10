Sabah saat 06.30 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlu mevkiinde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda hareketsiz bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen kimliği belirsiz erkek cesedini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalındaki akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika