Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalındaki akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.

Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen kimliği belirsiz erkek cesedini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu