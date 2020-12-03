Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı

03.12.2020 16:43
Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun hidroelektrik santrali sulama kanalında boğulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun hidroelektrik santrali sulama kanalında boğulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi'nde 21 Kasım günü yaşanan olayda balık tutmak için sulama kanalına giden 9 yaşındaki Hakkı Aslan ile 11 yaşındaki İbrahim Gülmez dengelerini kaybederek düştükleri suda boğularak hayatlarını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hidroelektrik santralinde görevli elektrik mühendisi E.Ç. ile kanalın bakım sorumlusu R.K. gözaltına alındı. Görevde ihmalleri olduğu iddiasıyla ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı

Malatya, Darende, Balık, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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