Sulama kanalında boğulan iki çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Sulama kanalında boğulan iki çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalında boğulan 2 çocuğun cenazeleri, aynı tabut içerisinde ailelerine teslim edildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalında boğulan 2 çocuğun cenazeleri, aynı tabut içerisinde ailelerine teslim edildi. Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan ailelerin sulama kanalında boğulan çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsinin ardından cenazeler, ailelerin isteği üzerine bir tabuta konarak teslim edildi. Kuzen oldukları öğrenilen çocukların cenazeleri, defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a gönderildi. Çocukların amcası İsmail Konaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aileler tarlada çalıştığı sırada çocukların oyun oynarken kanala düştüğünü söyledi. Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, dün tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etmiş, çadırların yanındaki sulama kanalında bulunan çocuklar kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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