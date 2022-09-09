Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi - Son Dakika
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Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi

09.09.2022 10:03
Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi

Adana'da sulama kanalından bulunan cesedin, Yaren Arslan'a (18) ait olduğu belirlendi. İçine kapanık olduğu öne sürülen Arslan için ailesinin, olay günü sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 Eylül günü saat 03.00 sıralarında sulama kanalında çırpınıp yardım isteyen genç kızı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kanalda arama yaptı, fakat sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına tekrar başlandı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, 18 yaşındaki Yaren'in cansız bedenini, düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yosuna takılmış halde buldu.

Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopside cesedin, aynı gece evden ayrılan, bir daha da ulaşılamayan Yaren Arslan'a ait olduğu tespit edildi. İçine kapanık ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Arslan'ın ailesinin sabah saatlerinde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi
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Kaynak: DHA

Bahçeşehir, Seyhan, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi - Son Dakika
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