SULAMA KANALINDA BULUNAN CESEDİN 18 YAŞINDAKİ YAREN'E AİT OLDUĞU BELİRLENDİ - Son Dakika
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SULAMA KANALINDA BULUNAN CESEDİN 18 YAŞINDAKİ YAREN'E AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

09.09.2022 10:56

ADANA'da sulama kanalından bulunan cesedin, Yaren Arslan'a (18) ait olduğu belirlendi.

ADANA'da sulama kanalından bulunan cesedin, Yaren Arslan'a (18) ait olduğu belirlendi. İçine kapanık olduğu öne sürülen Arslan için ailesinin, olay günü sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 Eylül günü saat 03.00 sıralarında sulama kanalında çırpınıp yardım isteyen genç kızı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kanalda arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cansız bedenini, düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yosuna takılmış halde buldu. Bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside cesedin, aynı gece evden ayrılan, bir daha da ulaşılamayan Yaren Arslan'a ait olduğu tespit edildi. İçine kapanık ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Arslan'ın ailesinin sabah saatlerinde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

Bahçeşehir, Seyhan, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULAMA KANALINDA BULUNAN CESEDİN 18 YAŞINDAKİ YAREN'E AİT OLDUĞU BELİRLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULAMA KANALINDA BULUNAN CESEDİN 18 YAŞINDAKİ YAREN'E AİT OLDUĞU BELİRLENDİ - Son Dakika
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