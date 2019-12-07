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Sulama kanalında cansız bedeni bulunan avukat, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde aracıyla sulama kanalına düşen ve 3 günün sonra cansız bedeni bulunan avukat son yolculuğuna uğurlandı.

Sulama kanalında cansız bedeni bulunan avukat, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde aracıyla sulama kanalına düşen ve 3 günün sonra cansız bedeni bulunan avukat son yolculuğuna uğurlandı.


İpsala ilçesinde aracıyla sulama kanalına düşen ve 3 günün ardından cansız bedeni dün bulunan Hakan Çağıl Taşdelen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Taşdelen'in cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanmak üzere Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ne getirildi. Burada tabutu üzerine avukat cübbesi konulan Taşdelen'e son görevlerini yapmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı, cami avlusu girişinde kuyruk oluştu.


Cenaze için gelenleri kapıda karşılayan acılı aile ayakta durmakta zorlanırken sevenleri de onları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazı ardından Taşdelen, gözyaşları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


Henüz 30 yaşında hayata gözlerini yuman Taşdelen, geçtiğimiz Nisan ayında evlenmiş ve 2015 yılında avukatlık bürosunu açmıştı.


İpsala'nın Yeni Karpuzlu Beldesi ile Koyuntepe arasında bulanan kanala çıktığı av dönüşü gece yarısı aracıyla düşen Hakan Çağıl Taşdelen'i bulmak için Hamzadere Barajı su toplanma havuzunun, yaklaşık 8 metre derinliğindeki su seviyesi tahliye edilmiş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, Çanakkale Sahil Güvenlik ile Edirne ve Tekirdağ AFAD ekipleri, jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri çeltik arazilerinde ve sulama kanalında çok geniş bir alan üzerinde arama çalışmalarında bulunmuştu.


Aramalar sunucunda otomobilin bulunduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzağında bulunan Taşdelen'in cansız bedenine kazanın 3 gün sonra ulaşılabilmişti. - EDİRNE

Taşdelen, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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