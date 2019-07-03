Sulama kanalında cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu
1 saat önce
Denizli'nin Baklan ilçesindeki sulama kanalında cesedi bulunan kişinin, İsmail Gündüz (65) olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
Denizli'nin Baklan ilçesindeki sulama kanalında cesedi bulunan kişinin, 65 yaşındaki İsmail Gündüz olduğu öğrenildi.
Baklan'ın Gelinyolu Mevkisi'nde vatandaşlar tarafından 1 metre derinliğindeki sulama kanalında dün akşam bulunan cesedin, Dağal Mahallesi'nde yaşayan Halil Gündüz'e ait olduğu tespit edildi.
ÇİFTÇİLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU
Çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Gündüz'ün, dün sabah saatlerinde evinden bahçesine gitmek için ayrıldığı belirtildi.
EŞEĞİNE SU VERMEK İÇİN KANALA GİTTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Gündüz'ün eşeğine su vermek için gittiği kanalda düşüp boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı
Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı
Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı