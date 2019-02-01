Sulama Kanalında Cesedi Bulunan Öğretmen

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde düştüğü sulama kanalında yaşamını yitiren öğretmen Nihat Kaylı'nın (45) cenazesi, memleketi Elazığ
'ın Baskil
ilçesinde toprağa verildi.
Düştüğü sulama kanalında hayatını kaybeden Kaylı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine getirildi.
Kaylı'nın cenazesi Merkez
Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra merkez mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.
Cenazeye, Kaylı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Merkez Akdeniz
ilçesindeki Adanalıoğlu
Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitmiş, henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düşmüştü.
Kaylı'nın cesedine, dün düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların yoğun olduğu bölümde ulaşılmıştı.