Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalında Cesedi Bulunan Öğretmen

Sulama Kanalında Cesedi Bulunan Öğretmen

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında yaşamını yitiren öğretmen Nihat Kaylı'nın (45) cenazesi, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde toprağa verildi.

Sulama Kanalında Cesedi Bulunan Öğretmen, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında yaşamını yitiren öğretmen Nihat Kaylı'nın (45) cenazesi, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde toprağa verildi.

Düştüğü sulama kanalında hayatını kaybeden Kaylı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine getirildi.

Kaylı'nın cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra merkez mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye, Kaylı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitmiş, henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düşmüştü.


Kaylı'nın cesedine, dün düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların yoğun olduğu bölümde ulaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:01 Kaynak: AA

Tarsus, Baskil, Elazığ, 3. Sayfa
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